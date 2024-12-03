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03 декабря, 18:49

Происшествия

СК начал проверку информации о нападении собаки на студентов в вузе Владикавказа

Фото: телеграм-канал Mash

Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА), передает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее в Сети распространилось видео, как безнадзорная собака нападает на студентов во время лекции в аудитории СОГМА. В результате инцидента некоторые студенты получили травмы. По мнению учащихся университета, животное может быть бешеным.

Между тем в Минздраве региона сообщили РИА Новости, что одна из пострадавших обратилась за медицинской помощью.

"В травмпункт Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи обратилась одна студентка СОГМА с укусом уличной собаки. Пациентке обработали рану, также ввели антирабическую вакцину (вакцину против бешенства)", – уточнили в ведомстве.

Ранее четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за укусов соседской собаки в Подмосковье. Отец пострадавшей рассказал, что лицо ребенка врачи буквально собрали заново. Отмечается, что впереди ребенка ждет долгое восстановление.

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