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03 декабря, 16:40

Происшествия

СК начал проверку после обрушения отделки с потолка в пермской школе

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь | новости"

Следователи начали проверку по факту обрушения отделочного материала в школе Перми, передает пресс-служба СК РФ по Пермскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что в соцсетях распространилась информация, что в помещении нового здания одной из пермских школ с потолка обрушилась отделка. Отмечалось, что в этот момент там находились школьники, никто из них не пострадал.

По данным СК, в результате в учреждении организована процессуальная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Похожий инцидент произошел в Самарской области. Мэр Чапаевска Александр Кузнецов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что в школе поселка Нагорного обрушился потолок.

"Сегодня в Центре образования в Нагорном в туалете для девочек обвалился потолок. В это время в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет. Девочкам оказана первая медицинская помощь, они направлены в лечебное учреждение для прохождения обследования", – сообщил мэр.

По его словам, в школе, где произошло ЧП, в 2023 году проводился капитальный ремонт. На данный момент по поручению Кузнецова в учреждении проходит обследование потолков.

Ранее в коридоре школы в Красногорске на детей обрушились плиты навесного потолка. В результате трое учеников 5-го класса получили травмы, двое из них обратились за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности").

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