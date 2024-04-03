СК начал проверку после обрушения потолка в московской школе

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители организовали проверку по факту обрушения потолка в одной из школ Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале СК по столице.

В Сети появилась информация о том, что в московской школе произошло падение потолочной плитки. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины случившегося.

Как уточнили в департаменте здравоохранения Москвы, инцидент произошел в школе № 1550 во время урока в 8-м классе. Там упало несколько пластиковых потолочных панелей.

"Учитель незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место оперативно прибыли врачи скорой медицинской помощи. Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации", – говорится в телеграм-канале департамента.

Там уточнили, что еще двоим детям медицинскую помощь оказали на месте.

Ранее сообщалось, что в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве произошло частичное обрушение потолка. В прокуратуре Москвы рассказали, что никто не пострадал. Ведомство взяло ситуацию на контроль.