Навесной потолок обрушился на детей в школе подмосковного Красногорска

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Плиты навесного потолка обрушились на детей в коридоре школы в Красногорске, сообщила пресс-служба местного управления Следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности").

"Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – добавили там.

Инцидент случился в 12:00 29 октября, когда перед началом урока физкультуры у входа в спортзал несколько плиток подвесного потолка свалились на детей, уточняется в телеграм-канале подмосковной прокуратуры. В результате трое учеников 5-го класса получили травмы, двое из них обратились за медицинской помощью.

Ранее мужчина и женщина получили травмы в результате падения плитки со стены в развлекательном комплексе в Южном Бутове. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки находились на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

