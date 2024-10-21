21 октября, 11:13Происшествия
Два человека пострадали при падении плитки в развлекательном комплексе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина и женщина получили травмы в результате падения плитки со стены в развлекательном комплексе в Южном Бутове. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел в здании на аллее Витте. В одном из залов комплекса на посетителей упали две плитки. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
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