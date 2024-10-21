Два человека пострадали при падении плитки в развлекательном комплексе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина и женщина получили травмы в результате падения плитки со стены в развлекательном комплексе в Южном Бутове. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в здании на аллее Витте. В одном из залов комплекса на посетителей упали две плитки. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Ход и результаты проводимой процессуальной проверки находятся на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

Ранее в московской школе № 1550 во время урока в восьмом классе с потолка упали несколько пластиковых панелей. Учитель незамедлительно вывела детей из кабинета.

Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели всех учеников – у двоих из них выявлены легкие ушибы. Для проведения дополнительных обследований их направили в медогранизации. Еще двоим школьникам помощь оказали на месте. По факту случившегося правоохранители организовали проверку.