Ученикам не потребовалась госпитализация после обрушения потолка в школе Москвы – Депздрав

Фото: телеграм-канал SHOT

После обрушения потолка в столичной школе № 1550 ученикам не потребовалась госпитализация. Об этом сообщается в телеграм-канале Депздрава Москвы.

В ведомстве пояснили, что после инцидента детей осмотрели врачи. Они провели диагностику, оказали медпомощь и отпустили их домой.

"Таким образом, госпитализация никому из учеников не потребовалась", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в школе во время урока в 8-м классе. Там упало несколько пластиковых потолочных панелей. После этого столичный главк Следственного комитета (СК) РФ организовал в образовательном учреждении проверку.

