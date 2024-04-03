03 апреля, 15:23Происшествия
Ученикам не потребовалась госпитализация после обрушения потолка в школе Москвы – Депздрав
Фото: телеграм-канал SHOT
После обрушения потолка в столичной школе № 1550 ученикам не потребовалась госпитализация. Об этом сообщается в телеграм-канале Депздрава Москвы.
В ведомстве пояснили, что после инцидента детей осмотрели врачи. Они провели диагностику, оказали медпомощь и отпустили их домой.
"Таким образом, госпитализация никому из учеников не потребовалась", – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в школе во время урока в 8-м классе. Там упало несколько пластиковых потолочных панелей. После этого столичный главк Следственного комитета (СК) РФ организовал в образовательном учреждении проверку.