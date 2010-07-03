Уголовное дело завели на напавшего с ножом на полицейского в Мытищах

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Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника полиции в Мытищах. Подозреваемый – 26-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по области.

3 декабря сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. В момент составления административного протокола мужчина кухонным ножом ударил в шею полицейского.

Нападавший пытался скрыться, но был задержан. Его доставили в следственный отдел на допрос. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь на месте, его жизни ничто не угрожает.

Прохожий напал с ножом на полицейского из-за замечания



Ранее на станции метро "Савеловская" неизвестный ранил ножом сотрудника полиции, пытавшегося остановить конфликт между двумя пьяными мужчинами.