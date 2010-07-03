Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован

Фото: телеграм-канал Life Shot

Пожар локализован на площади 12 тысяч квадратных метров в ангаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул в ангаре в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ангар полностью рухнул.

Строение находилось в промзоне в складских помещениях.

Информация о возгорании поступила в 02:13. Пожару был присвоен четвертый ранг. По последним данным, сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания были привлечены два пожарных поезда, 220 человек, 49 единиц техники.

На месте происшествия для контроля состояния воздуха работают Роспотребнадзор и химико-радиометрическая лаборатория.