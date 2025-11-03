График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

03 ноября, 18:09

Происшествия
Агентство "Москва": пожар потушен в ТРЦ на юго-западе Москвы

Пожар потушен в ТРЦ на юго-западе Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар в ТРЦ "Спектр" на юго-западе Москвы потушен, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

О возгорании стало известно 3 ноября. Отмечалось, что огонь разгорелся в игровой зоне на третьем этаже ТРЦ. Из здания были эвакуированы 215 человек, пострадавших не было.

Общая площадь пожара составила 0,4 квадратных метра. Позже оперативные службы ликвидировали возгорание.

Ранее пожар произошел в деревне Пыхтино. Уточнялось, что его эпицентр был в группе одноэтажных выселенных зданий. В результате площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

На месте были задействованы 41 сотрудник и 10 единиц техники. Позже пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших не было.

происшествияпожаргород

