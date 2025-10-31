Пожар в одноэтажных зданиях в ТиНАО ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар в группе одноэтажных выселенных зданий в деревне Пыхтино в ТиНАО потушен. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, инцидент обошелся без пострадавших.

О возгорании стало известно вечером 31 октября. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте были задействованы 41 сотрудник и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в квартире, которая находится на 5-м этаже дома на улице Яворки в ТиНАО. По предварительным данным, там загорелись кухня и частично балкон. При этом 6 человек успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

Спустя время огонь был ликвидирован. На месте работали 39 специалистов и 9 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.