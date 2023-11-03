Три человека пострадали в результате обстрела белгородского Шебекина

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. В результате пострадали три человека.

У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась – рану обработали на месте.

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Повреждения зафиксировали в одном из технических помещений. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее система противовоздушной обороны России уничтожила беспилотный летательный аппарат Украины над Белгородской областью. Атака случилась утром 3 ноября примерно в 07:10. В приграничном регионе был ликвидирован украинский беспилотник самолетного типа.

До этого украинский беспилотник был сбит 2 ноября примерно в 23:45 над территорией Белгородской области.

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью