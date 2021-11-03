В Тюменской области полицейский вывез ночью женщину на кладбище

19:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудник полиции в Тюменской области вывез женщину ночью на кладбище для получения признательных показаний. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.
"В Тюменской области арестован сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий", – рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, 24 октября 2021 года старший оперуполномоченный сотрудник полиции вывез 36-летнюю женщину на территорию кладбища, расположенного вблизи села Усалка Ярковского района. Там он применил физическое насилие и специальные средства, чтобы получить признательные показания в краже сотового телефона.
Полицейскому предъявили обвинение по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств".
В пресс-службе добавили, что в настоящий момент следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, в пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что руководство ведомства назначило проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудник будет привлечен к ответственности и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственных руководителей.
Ранее сообщалось, что столичные правоохранители устанавливают причастность полицейского к изнасилованию девушки, которое якобы произошло в августе 2020 года в районном отделении полиции в Люблине. Материалы дела переданы в Следственный комитет.
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