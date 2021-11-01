18:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные правоохранители устанавливают причастность полицейского к изнасилованию девушки, которое якобы произошло в августе 2020 года в районном отделении полиции в Люблине. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
В сообщении отмечается, что 12 августа 2020 года в ОМВД России по району Люблино были доставлены 27-летний мужчина и 21-летняя девушка, которых задержали по подозрению в мошенничестве.
"На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы переданы в следственные органы", – поясняют правоохранители.
Уточняется, что в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а девушка была допрошена в качестве свидетеля.
Ранее жителя Тулуна, насиловавшего и убивавшего женщин, приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Известно, что серию изнасилований и убийств мужчина совершил с 2000 по 2019 год. Материалы данного уголовного дела составили 116 томов.
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