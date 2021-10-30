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Происшествия

16:47

Подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов задержали на юге Москвы

происшествия

Фото: depositphotos/aksenovko

Полицейские задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, передает Агентство "Москва".

"Сотрудники экипажа автопатруля отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Мужчина привлек внимание правоохранителей подозрительным поведением. При досмотре у него обнаружили и изъяли револьвер с четырьмя патронами.

По факту выявления оружия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Мужчина дал подписку о невыезде.

В конце сентября сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ пресекли работу подпольных мастерских оружейников в пяти регионах страны. Помимо огнестрельного оружия у них также изъяли взрывчатку.

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