Девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девять человек пострадали в результате распыления газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области, сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

Одного человека доставили в реанимацию, его состояние контролируют спасатели территориального центра медицины катастроф. Еще двоих пострадавших доставили в детское соматическое отделение.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее Следственный комитет начал проверку после аварии в Подмосковье, где в кювет скатился автобус с 30 детьми. Школьников везли в православную гимназию "Ковчег" в городе Щелково. Как выяснила прокуратура, по пути водителю стало плохо и он потерял сознание.