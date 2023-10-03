Чиновника Пентагона задержали по подозрению в организации собачьих боев

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Полиция задержала высокопоставленного чиновника Пентагона Фредерика Морфилда по подозрению в организации собачьих боев. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Морфилд занимает должность замруководителя информационного управления по вопросам командования, управления и связи. Из обвинений правоохранителей следует, что он в течение 20 лет участвовал в развитии проекта по организации собачьих боев. Занимался чиновник этим не один, а вместе со своим другом.

Организаторы якобы готовили животных к сражениям, убивали собак, которые не погибали на ринге. Они также проводили многотысячные ставки, пишет издание. В доме Морфилда правоохранители нашли кабели, которые, предположительно, были задействованы для умерщвления животных. Кроме того, в доме его сообщника обнаружили пять собак породы питбуль.

Специалисты ФБР и американского министерства сельского хозяйства в ходе обысков нашли тяжелые металлические ошейники и цепи. Следствие считает, что они могли использоваться для повышения выносливости животных. Также полиция в домах подозреваемых обнаружила пятна крови, "соответствующие пятнам крови после собачьих боев".

Согласно информации газеты, ФБР на протяжении нескольких лет расследует дело об организации собачьих боев. Власти при этом часто получали жалобы на самого Морфилда. Отмечается, что улики, которые указывают на причастность чиновника, периодически появлялись с 2022 года. Выяснилось, что политик готовил собак к боям, а также судил бои животных других владельцев, часто упоминал в переписках сражения и призовые деньги.

В свою очередь, в Пентагоне сообщили, что Морфилд не находится на рабочем месте. Однако штаб-квартира не уточнила, был ли он отстранен от должности.

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