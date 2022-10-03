Два ребенка пострадали при обрушении фасадной плитки на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту инцидента с обрушением плитки с фасада одного из зданий на востоке Москвы, в результате которого пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Днем 3 октября с одного из зданий на улице Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что девочкам потребовалась госпитализация. На место происшествия выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряко.

Ранее на юго-востоке Москвы в районе улицы Крутицкий Вал обрушилась стена старого здания. Она упала на строителя, который не успел отбежать. От полученных травм он скончался.



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