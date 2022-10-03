ФСБ РФ задержала мужчину, передававшего СБУ данные о дислокации ВС РФ

15:08
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ФСБ России сообщила о задержании 28-летнего жителя Херсона, который передавал спецслужбам Украины информацию о дислокации российских войск.
"В 2021 году он был завербован СБУ, и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", – рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали четырех диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах с целью срыва референдума.
Отмечалось, что во время задержания один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать. При обыске у задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.
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