ФСБ РФ задержала мужчину, передававшего СБУ данные о дислокации ВС РФ

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ФСБ России сообщила о задержании 28-летнего жителя Херсона, который передавал спецслужбам Украины информацию о дислокации российских войск.

"В 2021 году он был завербован СБУ, и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", – рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали четырех диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах с целью срыва референдума.

Отмечалось, что во время задержания один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать. При обыске у задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

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