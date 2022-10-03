В Петербурге, Башкирии и Ингушетии задержали пособников "Хайят Тихрир аш-Шам"

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В Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии задержали пособников запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тихрир аш-Шам", переводивших боевикам в Сирию деньги, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

По данным спецслужб, трое подозреваемых, разделяя идеологию террористической группировки и следуя полученным инструкциям, регулярно переводили деньги на счета боевиков для покупки вооружения, транспорта, амуниции. Также они вели пропаганду в интернете.

Во время обысков дома у задержанных изъяли средства связи, платежные инструменты и иные материалы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", готовивший поджоги административных зданий.

По данным ФСБ РФ, в июне житель Ставрополья присягнул на верность представителям указанной организации, в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.



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