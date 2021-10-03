Главе СК доложат о проверке по факту избиения ребенка в школе Новосибирска

17:18
Фото: СК РФ
Информацию о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом говорится на сайте ведомства.
Согласно предварительным данным, 8-летнему мальчику школьники причинили телесные повреждения в школе Железнодорожного района Новосибирска. Для установления всех обстоятельств случившегося следствие организовало проверку, во время которой специалисты оценят действия (бездействие) должностных лиц школы.
"Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил ... доложить о ходе организованной по материалам СМИ проверки по факту травмирования мальчика в школе в результате избиения старшеклассниками", – говорится в сообщении.
Ранее информация о том, что в школе №1 старшеклассники сломали позвоночник ученику, появилась в СМИ и социальных сетях. Также сообщалось, что учителя за безопасностью детей не проследили.
До этого полиция организовала проверку информации об избиении девочки сверстницей. Нападавшая била противницу ногами по голове.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: