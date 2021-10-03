Главе СК доложат о проверке по факту избиения ребенка в школе Новосибирска

Фото: СК РФ

Информацию о ходе проверки по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно предварительным данным, 8-летнему мальчику школьники причинили телесные повреждения в школе Железнодорожного района Новосибирска. Для установления всех обстоятельств случившегося следствие организовало проверку, во время которой специалисты оценят действия (бездействие) должностных лиц школы.

"Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил ... доложить о ходе организованной по материалам СМИ проверки по факту травмирования мальчика в школе в результате избиения старшеклассниками", – говорится в сообщении.

Ранее информация о том, что в школе №1 старшеклассники сломали позвоночник ученику, появилась в СМИ и социальных сетях. Также сообщалось, что учителя за безопасностью детей не проследили.

До этого полиция организовала проверку информации об избиении девочки сверстницей. Нападавшая била противницу ногами по голове.