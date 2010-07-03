Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже

Четыре человека погибли в результате нападения на здание префектуры полиции в Париже. ЧП произошло в центре французской столицы – на острове Сите, неподалеку от собора Нотр-Дам, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, около 13:00 (14:00 по московскому времени) неизвестный набросился на полицейских с керамическим ножом. Его ликвидировали.
Квартал, где расположена префектура, сейчас оцеплен. На место происшествия выехали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп.
В начале сентября подросток напал с ножом на работников школы во французском Марселе. В результате пострадали две женщины. Одна из них получила несколько ножевых ранений, другую злоумышленник бил кулаком. Обеих женщин госпитализировали.
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