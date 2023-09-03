Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчина устроил взрыв в доме в Ярославской области. В результате произошедшего пострадали три человека, сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по региону.

"Вечером 2 сентября в дежурную часть отделения полиции Большесельское поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек", – отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы выявили, что во время конфликта мужчина привел в действие устройство, после чего скрылся с места ЧП. Полицейским удалось его задержать.

В результате взрыва пострадавшими оказались двое мужчин и женщина. Их направили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта е части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме по улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы. В связи с произошедшим из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей.

До этого два человека погибли на месте при взрыве газа в жилом доме в Астрахани. Еще четверым понадобилась медицинская помощь.

Утечка газа произошла на АЗС в Северном Бутове