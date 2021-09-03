Водителя Mercedes за езду по пешеходной зоне привлекли в административной ответственности

11:46
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Столичные сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении 24-летнего водителя Mercedes, который передвигался по пешеходной зоне на Большой Дорогомиловской улице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале.
"В отношении 24-летнего водителя составлен ряд административных материалов: по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ ("Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения")", – говорится в сообщении.
Также в отношении молодого человека были составлены два материала по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует").
Ранее сообщалось, что сотрудники столичной ГИБДД организовали проверку по факту езды автомобиля Mercedes по пешеходной зоне в районе Дорогомилово. Нарушения правил дорожного движения зафиксировали видеокамеры. После инцидента Дептранс направил видео с камер наблюдения в ГИБДД.
Полиция ищет водителя, выехавшего на тротуар на западе Москвы
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