На юго-западе столицы автомобиль сбил 10-летнюю девочку на самокате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на улице Маршала Савицкого у дома 30. Водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переезжала нерегулируемый переход на самокате. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, у ребенка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

В ГИБДД призвали родителей учить детей быть внимательнее на проезжей части.

Ранее в столичном районе Новокосино автомобиль также сбил ребенка на самокате. В момент аварии он переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.