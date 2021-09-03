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Происшествия

09:36

Шестеро пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Новой Зеландии

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Mark Baker

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в супермаркете в новозеландском Окленде, власти страны квалифицировали данный инцидент как теракт. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, нападение произошло в супермаркете Countdown в районе Нью-Линн на юго-западе Окленда. Прибывшие на место сотрудники окружили здание и перекрыли ближайшие к нему улицы. Нападавший был убит.

По информации службы скорой помощи Новой Зеландии, четыре посетителя супермаркета получили серьезные травмы, трое из них были госпитализированы в критическом состоянии. Еще два человека получили травмы средней тяжести.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции в Веллингтоне назвала нападение в Окленде бессмысленной и жестокой террористической атакой.

"Жестокий экстремист совершил теракт в районе Нью-Линн в Окленде", – заявила она.

По словам Ардерн, злоумышленник был сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

"Он явно был сторонником идеологии ИГИЛ", – сказала Ардерн.

Ранее сообщалось, что во французском городе Рамбуйе на сотрудницу полиции напал злоумышленник, который ранил ее ножом. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии и, несмотря на попытки врачей спасти ей жизнь, скончалась. Позже стало известно, что и напавший мужчина умер от полученных во время задержания ран.

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