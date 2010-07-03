В подмосковной электричке пассажир ударил бутылкой помощника машиниста

13:06
13:06
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Самарин
Транспортная полиция задержала пассажира подмосковной электрички за удар бутылкой по голове помощнику машиниста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"В электропоезде сообщением Москва-Курская – Захарово нарядом сопровождения транспортной полиции задержан и доставлен в дежурную часть линейного подразделения гражданин, который бутылкой нанес помощнику машиниста удар по голове", – рассказали в пресс-службе.
По предварительной информации, конфликт между пассажиром 1985 года рождения и железнодорожником возник из-за того, что пассажир пытался разжать двери по ходу движения поезда. В крови злоумышленника выявлено более 1 промилле алкоголя.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В настоящий момент по факту инцидента организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.
Ранее сообщалось, что два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика. Уточнялось, что пассажиры опаздывали на рейс, после чего потребовали довезти их до самолета, когда их просьбу отклонили, они напали на сотрудника авиакомпании. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти.
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