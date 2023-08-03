Никто не пострадал в результате пожара в помещении Белорусского вокзала

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В результате задымления в служебном помещении Белорусского вокзала никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

"Сегодня в 17:38 в служебном помещении Белорусского вокзала произошло задымление, которое в 18:17 было ликвидировано силами железнодорожников и городского пожарного расчета. Никто из работников не пострадал", – говорится в уведомлении.

Как следует из сообщения, в связи с инцидентом пассажиры были эвакуированы из зала ожидания на втором этаже.

Отмечается, что задымление не повлияло на движение поездов, остальные помещения вокзала также работают в штатном режиме.

В телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заявили о проведении проверки в связи с происшествием. Там добавили, что площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании емкости для хранения жидкостей на путях предприятия "Уфа-Хим". По информации РЖД, огонь не затронул станцию и вокзал. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Пожарный поезд РЖД отправили к месту тушения на Южнопортовой улице