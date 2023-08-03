17:16Происшествия
Открытое горение ликвидировали на производстве аккумуляторов в Воскресенске
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Открытое горение в цехе по производству аккумуляторов, находящемся в Воскресенске Московской области, было ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
"В 16:45 по московскому времени открытое горение ликвидировано", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что подмосковная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.
Днем 3 августа, примерно в 14:30 по московскому времени, на производстве аккумуляторов в Помосковье произошло возгорание, первичная площадь пожара составляла 200 квадратных метров.
Спустя некоторое время огонь охватил уже 400 "квадратов" и в складском цеху обрушилась крыша. К тушению пожара привлекли легкомоторный самолет Як-18Т и 86 спасателей.
Позже глава муниципалитета Алексей Малкин сообщил о локализации возгорания на производстве и выразил благодарность всем задейсвтованным в тушении пожара службам.
Пожар на складе в Воскресенске удалось локализовать
Читайте также