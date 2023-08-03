Открытое горение ликвидировали на производстве аккумуляторов в Воскресенске

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Открытое горение в цехе по производству аккумуляторов, находящемся в Воскресенске Московской области, было ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

"В 16:45 по московскому времени открытое горение ликвидировано", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что подмосковная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.

Днем 3 августа, примерно в 14:30 по московскому времени, на производстве аккумуляторов в Помосковье произошло возгорание, первичная площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь охватил уже 400 "квадратов" и в складском цеху обрушилась крыша. К тушению пожара привлекли легкомоторный самолет Як-18Т и 86 спасателей.

Позже глава муниципалитета Алексей Малкин сообщил о локализации возгорания на производстве и выразил благодарность всем задейсвтованным в тушении пожара службам.



Пожар на складе в Воскресенске удалось локализовать