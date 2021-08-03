В Киеве пообещали "полное расследование" гибели главы "Белорусского дома на Украине"

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев приложит все усилия для расследования дела о гибели главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова. Об этом сообщает "Газета.ру".

Кулеба отметил, что он был шокирован известием о смерти белорусского активиста.

"Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что пропавший глава "Белорусского дома на Украине" найден мертвым в одном из парков Киева. По факту обнаружения трупа планируют возбудить уголовное дело.

В полиции отметили, что это могло быть убийство, замаскированное под суицид.