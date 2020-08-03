Неизвестный похитил 2 млн рублей из квартиры на юго-востоке Москвы

11:55
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция инициировала проверку по обращению о краже 2 миллионов рублей из квартиры на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Поступило письменное заявление от гражданина 1953 года рождения, пенсионера, проживающего на Есенинском бульваре, дом 11, корпус 1. Неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием похитило денежные средства в сумме 2 миллиона рублей", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.
Согласно заявлению потерпевшего, неизвестные обратились к нему под видом сотрудников социальных служб. Произошло это 31 июля. Вместе со злоумышленниками мужчина посетил несколько финансовых организаций, где снял со счетом 20 тысяч долларов и 450 тысяч рублей.
В Главном управлении МВД по Москве уточнили, что злоумышленники заменили деньги муляжом.
В конце июля 2020 года полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения более трех миллионов рублей с банковского счета столичного пенсионера. Устанавливается личность неизвестной, которая представилась сотрудницей банка во время звонка потерпевшей и вынудила пенсионерку выдать реквизиты счета.
"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в причастности к краже
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