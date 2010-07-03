Человека спасли при тушении пожара в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в столичном районе Пресненский, сообщает Агентство "Москва".

На улице Замореновой, 41, в квартире на третьем этаже горели личные вещи и мебель. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли одного человека.

Огонь потушили на площади два квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала.