Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в Химках

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Очевидцы сообщили о пожаре в Химках. По предварительным данным, огонь вспыхнул в жилом доме на проспекте Мира, 10.

К месту ЧП прибыли не менее пяти пожарных расчетов. Сообщается, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру.

В МЧС подтвердили пожар. По их данным, информации о пострадавших нет.