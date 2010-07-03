Таксист в Москве устроил гонку с полицейскими

Таксист устроил гонки с полицией и перевернулся

На юго-востоке столицы таксист устроил гонки с полицией и перевернулся, сообщает телеканала Москва 24.

Инцидент произошел в Нижегородском районе на улице 1-й Фрезерной. По предварительным данным, сотрудники ДПС попытались остановить водителя для проверки документов, но тот проехал мимо. Госавтоинспекторы отправились следом.

Как говорят очевидцы, мужчина мчался так, что в какой-то момент не справился с управлением и вылетел с дороги. В итоге автомобилиста достали из перевернувшегося такси и задержали.

