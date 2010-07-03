Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

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В районе поселения Щаповское в ТиНАО произошло ДТП. Травмы получили два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На Варшавском шоссе в районе поворота на поселок Курилово столкнулись три легковушки. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Ранее на территории предприятия на юго-востоке Москвы водитель насмерть задавил охранника, разгружавшего автомобиль Volvo.