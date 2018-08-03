Три человека пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе

03 августа 2018, 17:46
По предварительным данным, три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло на Симферопольском шоссе. Автомобили Renault и Mitsubishi столкнулись на трассе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливают.
Также стало известно, что взрослый и ребенок пострадали в аварии и их эвакуировали с места ДТП на вертолетах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
"Два санитарных вертолета Московского авиационного центра эвакуировали взрослого и ребенка с 21 км Симферопольского шоссе, где произошло ДТП", – говорится в сообщении.
Пострадавших, которые получили различные травмы, доставили в медучреждения столицы.
Накануне стало известно, что в районе дома 9 на Бунинской аллее произошла авария. Там столкнулись грузовик и автобус номер 636. Как отмечалось, ДТП с участием автобуса спровоцировал водитель грузового автомобиля.
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