Три человека пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе

По предварительным данным, три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло на Симферопольском шоссе. Автомобили Renault и Mitsubishi столкнулись на трассе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины аварии устанавливают.

Также стало известно, что взрослый и ребенок пострадали в аварии и их эвакуировали с места ДТП на вертолетах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Два санитарных вертолета Московского авиационного центра эвакуировали взрослого и ребенка с 21 км Симферопольского шоссе, где произошло ДТП", – говорится в сообщении.

Пострадавших, которые получили различные травмы, доставили в медучреждения столицы.

Накануне стало известно, что в районе дома 9 на Бунинской аллее произошла авария. Там столкнулись грузовик и автобус номер 636. Как отмечалось, ДТП с участием автобуса спровоцировал водитель грузового автомобиля.