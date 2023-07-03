10:42Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в здании в центре Токио – СМИ
По информации телеканала, взрыв с последующим возгоранием произошел на втором этаже здания в деловом районе Симбаси. Сейчас из окна вырывается сильный огонь. На проезжей части около постройки лежат осколки и обломки.
На месте происшествия работают спасатели. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
До этого один человек погиб после того, как неизвестный открыл огонь на улице города Сисак в центральной части Хорватии. После произошедшего злоумышленник сбежал с места происшествия, его разыскивала полиция.
Неизвестный открыл огонь по людям в американском Балтиморе
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