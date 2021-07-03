В Иванове 6 человек пострадали в ДТП с маршруткой по вине пьяного водителя

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В центре Иванова произошла авария с маршруткой, которую спровоцировал пьяный водитель. В результате происшествия пострадали шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Уточняется, что водитель автомобиля "Тойота Матрикс" сначала врезался во впереди идущий легковой автомобиль, после чего ушел в сторону остановки общественного транспорта. Там он столкнулся с маршрутным такси, в котором находились пассажиры. При ударе у микроавтобуса сорвало дверь.

"Водитель в "Матриксе" пьян – все, что нужно знать о причинах этой аварии. Пострадали шесть человек. Трое в "Тойоте" и трое пассажиров маршрутки", – рассказали в полиции.

В Москве с начала года произошли 133 ДТП с пострадавшими по вине пьяных водителей. В частности, 17 аварий пришлись на САО, по 16 – на ВАО и ЮАО, 15 – на ЮЗАО, по 3 – на ТиНАО и ЗелАО.