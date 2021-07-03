В Москве при благоустройстве детской площадки нашли 14 фрагментов костей человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве во время работ по благоустройству территории специалисты обнаружили четырнадцать фрагментов человеческих костей. Находка была сделана на Космодамианской набережной, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Днем накануне на Космодамианской набережной, дом 40/42, строение 3 по периметру детской площадки, где проводились работы по благоустройству территории, были обнаружены 14 фрагментов костей человека", – отметил собеседник.

По его словам, найденные останки направили на экспертизу в Царицынский морг № 1. Специалисты проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Следственный комитет начал проверку после того, как в болоте в районе Косино-Ухтомском нашли часть человеческого черепа. Человек, которому он принадлежал, предположительно, скончался больше 10 лет назад.

