СК начал проверку после обнаружения фрагмента человеческого черепа в болоте в столице

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Следственный комитет начал проверку после того, как в болоте в районе Косино-Ухтомском нашли часть человеческого черепа. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Костный фрагмент обнаружили накануне. Человек, которому он принадлежал, предположительно, скончался больше 10 лет назад.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после обнаружения завернутого в простыню трупа новорожденного мальчика в парке "Мечта" поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Специалисты пытались установить личность матери ребенка.

