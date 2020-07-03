Поселок под Самарой эвакуируют из-за прорыва газопровода

Фото: twitter.com/Camapa_2020

В поселке Верхняя Подстепновка в Самарской области из-за аварии на газопроводе эвакуируют более 1,6 тысячи человек.

Как сообщили журналистам в МЧС по региону, жителей развезут в ближайшие населенные пункты. В районе поселка оцеплена трасса, проводится патрулирование, передает ТАСС.

Отмечается, что при проведении земляных работ аварийной бригадой АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод.

К месту направлена химико-радиометрическая лаборатория, предельно допустимой концентрации в воздухе не превышено. Также экстренные службы проводят отжиг газа.

Ранее в Самаре пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Инцидент возник из-за неисправности оборудования.