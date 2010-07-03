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07:29

В Москве задержали 12 человек по подозрению в подделке документов

происшествия

07:29

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Фото: depositphotos/Emevil

Полицейские задержали в Москве группу из 12 человек, подозреваемых в подделке документов для постановки иностранцев на миграционный учет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники создали сайты, где от лица сотрудников миграционного центра принимали заявки на оформление регистрации в России.

Используя подложные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, они изготавливали за вознаграждение поддельные документы о постановке на миграционный учет.

По данным правоохранителей, ежедневный доход нарушителей превышал 150 тысяч рублей. При обысках у злоумышленников изъяли более трех миллионов рублей, а также поддельные штампы и бланки.

Уголовное дело ранее возбудили в отношении жителя столичного района Кунцево, который незаконно зарегистрировал в квартире 35 иностранных граждан.

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происшествия

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