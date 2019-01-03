Суды Москвы вынесли более 9 тысяч решений о выдворении за пределы России

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Судами Москвы было вынесено более 9 тысяч решений о выдворении за пределы России в 2018 году. Въезд на территорию РФ был закрыт более 33 тысячам человек.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Также там отметили, что за год в столице прошло более 15 тысяч полицейских проверок гостиниц, общежитий, рынков, предприятий, квартиры и строительных объектов.

За различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности в 2018 году привлекли около 100 тысяч человек.

27 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев.