В Федерации мигрантов оценили идею о бессрочном виде на жительство для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федерация мигрантов России поддерживает идею МВД ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев, заявил Москве 24 руководитель общественной организации Вадим Коженов.

"Федерация мигрантов России поддерживает данную инициативу, мы считаем ее весьма целесообразной", – рассказал Вадим Коженов.

Он объяснил, что теперь иностранцам не нужно будет постоянно повторять одни и те же процедуры. "Ранее вид на жительство выдавался на пять лет. Поэтому если у граждан России есть пожилой родственник, гражданин Украины, то его приходилось возить в Сахарово (Многофункциональный миграционный центр в Сахарове. – Москва 24) для продления вида на жительство. Это неправильно", – объяснил Коженов.

Ранее министерство внутренних дел предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев. Проект поправок опубликован на портале нормативных правовых актов.

До 2002 года в России действовал бессрочный вид на жительство, позже его заменили на 5-летний срок.

В ведомстве заявили, что к ним поступает много обращений от людей, забывших продлить срок действия вида на жительства. В этой ситуации иностранец оказывался в положении вновь прибывшего.