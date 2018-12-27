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10:47

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство

власть

10:47

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Министерство внутренних дел предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев. Проект соответствующих поправок опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", – говорится в описании инициативы.

Сейчас вид на жительства иностранному гражданину выдается максимум на пять лет. До 2002 года в России действовал бессрочный вид на жительство.

Общественное обсуждение завершится 9 января 2019 года. Планируется, что изменения вступят в силу в сентябре 2019 года.

Ранее МВД анонсировало эту инициативу. В ведомстве заявили, что к ним поступает много обращений от людей, забывших продлить срок действия вида на жительство. Это приводит к тому, что иностранец, получающий в России пенсию и пособия, оказывается в ситуации вновь прибывшего.

власть

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