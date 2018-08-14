Москвич незаконно зарегистрировал в квартире 35 иностранцев

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Уголовное дело возбудили в отношении жителя столичного района Кунцево, который незаконно зарегистрировал в квартире 35 иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, местный житель предоставил в отдел внутренних дел недостоверные документы для постановки на учет иностранных граждан.

Отмечается, что мужчина представил 35 уведомлений о прибытии граждан Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Украины, которые фактически в жилом помещении по месту учета не проживают.

Уголовное дело возбудили по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что житель столицы получил десять лет и три месяца лишения свободы за нападение в метро на строителя из Таджикистана. Дело Сергея Царева стало первым в районном суде Москвы с участием коллегии присяжных заседателей.