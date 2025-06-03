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03 июня, 13:22

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"МК": неизвестные украли электросамокат у актера Театра Вахтангова Васькова

Неизвестные украли электросамокат у актера Михаила Васькова – СМИ

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Неизвестные украли электросамокат у 69-летнего советского и российского актера Михаила Васькова на северо-западе Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел 30 мая на станции Волоколамская Московского центрального диаметра. Актер утром пристегнул электросамокат Xiaomi к ограждению возле станции, а уже вечером он не нашел его на месте. По словам Васькова, средство индивидуальной мобильности (СИМ) стоило около 15 тысяч рублей.

Ранее столичные полицейские задержали 27-летнего курьера по подозрению в краже у заказчика электровелосипедов общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

По предварительным данным, 26-летний мужчина решил купить через интернет-магазин несколько электровелосипедов и запчасти к ним. Позже он договорился с задержанным о доставке товара. Однако курьер решил не отдавать товар заказчику и отвез все электровелосипеды в комиссионный магазин, получив за них 250 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Московский патруль": в столице мужчина украл электросамокат стоимостью 140 тыс рублей

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