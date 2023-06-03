Трое подростков погибли под поездом в Москве при переходе через ж/д

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое подростков погибли под поездом в Москве при переходе через железную дорогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"В 21:20 в районе остановочного пункта Тульская Павелецкого направления МЖД была смертельно травмирована группа подростков из трех человек, которые, нарушив правила безопасности нахождения на железной дороге, переходили пути перед приближающимся поездом", – отмечается в сообщении.

В настоящее время эксперты устанавливают возраст погибших. Из-за инцидента на Павелецком направлении задерживаются несколько электричек и аэроэкспресс из аэропорта Домодедово в Москву.

Ранее смертельное ДТП с автомобилем и электричкой произошло около станции Ивантеевка.

В ГУ МВД России по Московской области уточнили, что водитель автомобиля марки "Хендэ", двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы Ивантеевка, столкнулся с электропоездом. В результате аварии погибли три человека.