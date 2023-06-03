Пожарная разведка не подтвердила сообщение о возгорании на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожарная разведка не подтвердила сообщение о возгорании в банкетном зале на юго-западе Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.

"После проведения разведки – возгорания не происходило. Эвакуация не проводилась", – отметили в МЧС.

До этого в СМИ появилась информация, что по адресу Воробьевское шоссе, дом 2Б произошло возгорание. Там добавили, что по указанному адресу находится банкетный зал "Safisa".

Накануне сообщалось, что два человека погибли и 15 пострадали в результате крупного пожара, который произошел в жилом квартале на северо-востоке Рима.

В доме проходила реконструкция по экологической программе. Огонь распространился по меньшей мере на семь этажей здания и дошел до солнечных панелей на его фасаде.

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