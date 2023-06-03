Парагвай выдал РФ двух россиян, обвиняемых на родине в убийствах и мошенничестве

Фото: depositphotos/doomu

Двух россиян, находившихся в розыске МВД, экстрадируют из Парагвая в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что один из мужчин – Андрей Андреев, обвиняется, в том числе, в убийствах, незаконном пересечении границы и похищении человека, а другой – Роман Морозов – в мошенничестве и присвоении.

"В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что Андреев находился в розыске с 2000 года, и был, по версии следствия, участником устойчивой вооруженной преступной группы, с которой совершил ряд особо тяжких преступлений.

Морозов находился в розыске с 2021 года и обвиняется в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества.

Ранее сообщалось, что трех граждан РФ арестовали на Бали по делу о наркосети. В состав преступной группы также входили граждане Узбекистана.

"Московский патруль": предполагаемого сбытчика наркотиков задержали в Подмосковье