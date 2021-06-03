Пожар в здании в Хлебном переулке ликвидирован

Пожар произошел в здании в Хлебном переулке

Пожар в двухэтажном здании в Хлебном переулке ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 10:57 пожар по адресу Хлебный переулок, дом 24, ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют причины возгорания.

До этого сообщалось, что в ходе тушения пожара из здания был выведен один человек.

В ночь на 29 мая крупный пожар произошел на строительном рынке в Сочи. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.